Marinevlieger tekent mannelijk geslachtsdeel in de lucht

Op social media doken meerdere plaatjes op van het bijzondere tafereel. Anahi Torres schrijft: ,,Het meest monumentale wat er in Omak is gebeurd. Een penis in de lucht." Adam Gassaman houdt het wat neutraler: ,,Piloten van NAS Whidbey hebben wat in de lucht geschreven vandaag."



De Amerikaanse marine heeft inmiddels bevestigd dat de actie inderdaad op rekening komt van een van hun marinevlieger. In een verklaring liet de organisatie weten: ,,De Marine houdt zijn personeel aan de hoogste standaarden en we vinden dit absoluut onacceptabel, van geen enkele trainingswaarde en we houden de bemanning er verantwoordelijk voor."