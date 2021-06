Meisje (9) rijdt met zusje (4) naar de kust, maar botst tegen vrachtwagen: ‘Wilden gaan zwemmen’

Mysterieu­ze blauwe honden in Rusland: ‘Moeten achterha­len hoe dit komt’

11 februari Vlakbij de Russische stad Dzerzjinsk lopen een aantal hele bijzondere honden rond. Hun vacht is namelijk blauw. Wat de oorzaak is? Waarschijnlijk komt het door chemisch afval van een gesloten fabriek in de buurt van de stad.