Met een stinkdier, kikker of kip de straat op

Wie voor het eerst iemand ziet met een varkentje, stinkdier, panda, kip, kikker of havik op zijn neus kan niet anders dan hard in de lach schieten. Toch is de bedenkster van de winteraccessoire bloedserieus. Tanty Marty, zoals ze zichzelf noemt, uit South Carolina breidt al sinds 1970 mutsjes voor je neus. ,,Het werkt echt! Zo hou je je koude neus warm. Ideaal wanneer je buiten speelt of tijdens sportevenementen. Of gewoon voor de lol.” Ook komt het gebreide kapje volgens Marty van pas als je wil gaan slapen in een koude ruimte.



Volgens de maakster zijn de neuswarmers al een hit in Amerika. Stylist Bastiaan van Schaik ziet het in Nederland niet helemaal gebeuren. Daar zijn wij Nederlanders veel te nuchter voor. ,,Ik denk niet dat Nederlanders ermee gaan lopen. Maar ik kan mij voorstellen dat Japanners het helemaal geweldig vinden. Het doet me een beetje denken aan die eierwarmers uit de jaren 70."



De neusdop past volgens Van Schaik wel in de trend die we deze winter zien. ,,Gucci brengt bijvoorbeeld een soort bivakmuts, die je gezicht verbergt. Die zijn officieel verboden, maar deze neuswarmer zou een tussenoplossing kunnen zijn om je neus toch warm te houden."



Hoewel de trend niet echt aan zal komen op Nederlandse bodem is het wel 'Instagrammable'. ,,Het is wel leuk voor een photoshoot. Het maakt in ieder geval veel reacties los. Misschien heeft tante Marty het daar wel voor bedacht: voor millennials om mee te kunnen lopen."