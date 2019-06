Moeder onder vuur omdat ze piepjong dochtertje meeneemt tijdens jacht

Een 30-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Ohio heeft een wagonlading kritiek over zich heen gekregen, nu bekend is geworden dat ze haar negen maanden oude dochtertje al sinds haar geboorte meeneemt tijdens de jacht. Volgens Rebekah Stephens, de moeder in kwestie, zit de kleine Isabella veilig op haar rug als ze in de bossen met pijl en boog herten, kalkoenen, fazanten en konijnen neerschiet.

In Amerikaanse en Britse media ligt Stephens al een paar dagen onder vuur, maar zelf haalt ze haar schouders op over alle negatieve aandacht rond haar persoon. ,,Sinds ik met mijn dochtertje jaag, krijg ik al kritiek. In mijn ogen doe ik niets fout. Het is volstrekt ongevaarlijk en Isabella leert op deze manier en in de frisse buitenlucht alles over de natuur, klimaat en het dierenrijk”, reageerde ze in tabloid The Sun.

Stephens jaagt al 20 jaar zelfstandig en ging vanaf haar zevende mee op jachttripjes van haar ouders. Voor Rebekah, die in augustus 2018 beviel van dochtertje Isabella, is jagen ‘de normaalste zaak van de wereld’. ,,Tijdens mijn jeugdjaren kochten we nooit vlees. Daar zorgden we zelf voor. En de bijproducten zoals vachten gebruikten we voor het interieur. Dat doe ik nu allemaal ook. En ik voel me er goed bij.”

Quote Laatst lukte het haar om vijf uur haar mondje te houden toen ik op kalkoenen aan het jagen was