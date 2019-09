Moeder valt flauw als ‘gecremeerde’ zoon springlevend voor haar deur staat

Russische media raken niet uitgepraat over een schokkende zaak die niet zou misstaan in het oeuvre van horrorauteur Stephen King. De 62-jarige Antonina Mikhailovna uit de havenplaats Kronstadt identificeerde in een lijkenhuis het stoffelijk overschot van haar al weken vermiste zoon Konstantin (43). Vier maanden na zijn crematie stond de ex-soldaat echter springlevend voor haar deur. ,,Ik heb me vergist. De dode in het mortuarium leek als twee druppels water op mijn Konstantin.”

Volgens de Russische krant Komsomolskaya Pravda trok Antonina Mikhailovna in maart dit jaar aan de bel toen haar in geestelijke nood verkerende zoon Konstantin al zes dagen niets meer van zich had laten horen. Ze deed bij de politie aangifte van vermissing en overhandigde wat pasfoto's en zijn paspoort. Een uitgebreide zoektocht volgde, maar die bleef zonder resultaat. Totdat de ontroostbare moeder anderhalve maand nadat ze aangifte had gedaan, een telefoontje van de politie kreeg. Of ze naar het mortuarium wilde komen om het stoffelijk overschot van waarschijnlijk haar kind te identificeren.

Met het lood in haar schoenen reisde Mikhailovna naar een lijkenhuis bij Sint-Petersburg waar haar het lichaam werd getoond. Ze dacht tussen de tranen door haar zoon erin te herkennen, waarna ambtenaren Konstantin officieel dood verklaarden. De vrouw kreeg een overlijdensakte mee, waarna in besloten kring de crematie plaatsvond. De urn werd bijgezet op een begraafplaats, inclusief een gedenksteen met daarop zijn naam, geboorte- en sterfdatum.

Na de uitvaart probeerde de familie zich te herpakken, maar juist toen het rouwproces al een beetje begon te wennen bonsde bij Mikhailovna iemand op de voordeur. Toen ze opendeed, keek ze haar ‘levende ‘dode’ zoon’ in de ogen en viel bijna flauw. De vrouw wist vrijwel direct dat ze in het mortuarium de grootste misser van haar leven had gemaakt. Want de man die haar in armen viel, was wel degelijk de enige echte Konstantin. Honderd procent zeker haar bloedeigen zoon.

Fout

De vrouw heeft bij de politie direct melding gemaakt van de mysterieuze terugkeer van haar zoon. De politie noemt het spraakmakende incident ‘Stephen King waardig’, maar geeft ook toe dat een wel heel domme fout is gemaakt na de verkeerde identificatie. ,,We hadden beter moeten opletten of het daadwerkelijk Konstantin was. Daar zijn we te snel van uitgegaan. We hadden de bevestiging van mevrouw beter moet checken.”

De familie van de gescheiden man en vader van een dochtertje is superblij met zijn terugkeer, maar Konstantin zelf is minder tevreden. Omdat hij officieel dood is verklaard, bestaat hij formeel niet meer. Dat terugdraaien, blijkt in Rusland een lastige juridische klus. Zo moet eerst aan de hand van dna worden vastgesteld, dat hij is wie hij is. Als dat lukt, krijgt hij zijn oude identiteit weer terug. Wat rest is volgens de politie de prangende vraag wie het lijk dan was dat Antonina Mikhailovna aanzag voor haar zoon.