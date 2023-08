Motorrijder rijdt bij toerrit dwars door muurtje van voortuin in Kaatsheuvel, ook barsten in huis

Bijna 100 kilo en 5 meter lang: dit is de grootste tijgerpy­thon ooit gevangen in Florida

Een team van biologen heeft onlangs de zwaarste donkere tijgerpython binnengehaald die ooit in de Amerikaanse staat Florida is gevangen. Het vrouwtje woog 98 kilo en was bijna 5 meter lang. Ze ontwikkelde 122 eieren.