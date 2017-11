NutellaGate: chocofans woedend om stiekeme aanpassing recept

De ophef ontstond nadat een Duitse voedselwaakhond een bericht op Facebook had geplaatst waaruit blijkt dat de hoeveelheid mageremelkpoeder omlaag is gegaan (van 8,7 naar 7,5 procent) en het cacaogehalte in de pasta is gedaald. Dat laatste is mogelijk de reden van de lichtere kleur van het bruine smeersel. Ook zit er meer suiker in de 'nieuwe formule', bleek uit vergelijkingen tussen een oud en recent etiket.



Fabrikant Ferrero wil niet zeggen of er inderdaad minder cacao in het product zit. Wel geeft het bedrijf toe dat er een 'aanpassing' is geweest in het product, zoals veel merken dat regelmatig doen.



Of ook het Nutella-recept in Nederland is gewijzigd, is niet duidelijk. De samenstelling verschilt per land. Momenteel concentreert de woede rond #NutellaGate zich nog vooral in Duitsland.