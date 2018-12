Ontsnapte gevangene wil al liftend vluchten, maar wordt toevallig opgepikt door een agent

Wormachtig, blind amfibie dat kop in het zand steekt vernoemd naar Donald Trump

19 december Een nieuw ontdekte diersoort, een blind amfibie dat zijn kop graag in het zand steekt, is vernoemd naar de Amerikaanse president Donald Trump. Die twijfelachtige eer viel de president te beurt nadat een bedrijf in duurzame bouwmaterialen de rechten voor de naamgeving van de amfibie bij een veiling opkocht.