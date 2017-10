Onverschrokken hond loodst met succes geitenkudde door bosbranden

Odin, een Pyrenese berghond die door zijn baasje wordt gebruikt voor het hoeden van een geitenkudde, wordt in Amerika bejubeld vanwege zijn koelbloedige optreden tijdens de recente bosbranden in de staat Californië. De eigenaar van de trouwe viervoeter dacht dat het dier en de geiten waren omgekomen in de vuurzee, maar in werkelijkheid slaagde Odin er op miraculeuze wijze in de kudde langs de alles vernietigende vuurzee te loodsen.

Roland Hendel, het baasje van Odin, moest een paar dagen geleden vluchten voor de bosbranden die Sanoma County teisterden. Hij en zijn gezin konden nog net op tijd hun honden en katten meenemen, maar de onverschrokken en trouwe Odin weigerde afscheid te nemen van zijn geitenkudde. ,,Met pijn in ons hart hebben we Odin toen maar achtergelaten. We dachten daarmee zijn doodvonnis te hebben getekend'', vertelde hij aan Amerikaanse media en op Facebook.''

Een dag na de ramp keerde het gezin weer terug naar de onheilsplek. Hun woning bleek door de branden veranderd in een onbewoonbare ruïne. ,,We troffen ons huis aan tussen nog brandende bomen en elk spoor ontbrak van onze geliefde Odin'', schrijft Hendel in een aangrijpende Facebookpost die massaal wordt gedeeld. ,,Plotseling verscheen op het nog nasmeulende terrein één van onze geiten, vervolgens de complete kudde en helemaal achteraan hinkte een piepende Odin.''

Gewond

De geiten bleken met de schrik vrij te zijn gekomen, maar Odin was gewond. Volgens Hendel had de hond ettelijke brandwonden, een verschroeide vacht en een verstuikte poot. De familie is inmiddels een geldinzamelingsactie begonnen voor de herbouw van hun bezittingen en medische zorg voor Odin die zijn geiten nog steeds uit alle macht probeert te beschermen.