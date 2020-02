Paaldanseres kukelt zes meter naar beneden

Genea, die in het ziekenhuis herstellende is van een kaakoperatie, zette deze week een Instagramfilmpje online. ,,Ik krijg veel berichten met de vraag of alles oké met me is. Het had veel erger kunnen aflopen. De operatie is goed verlopen. Mijn kaak is dichtgenaaid, dus bel alsjeblieft niet.’’



De danseres verklaarde overdonderd te zijn door de vele steunberichten. ,,Ik ben jullie erg dankbaar. Ik heb veel pijn, maar ben klaar om de lange weg naar het herstel in te slaan, zodat ik terug kan keren naar mijn normale leven.’’



De val staat als een arbeidsongeval geboekt, maar of de verzekering van de XTC Cabaret-club over de brug zal komen, is nog maar de vraag. Haar striptease-inkomen volstaat niet om de medische kosten te dekken. De vrienden van Genea zijn daarom een GoFundMe-crowdfunding gestart waar tot nu toe al 38.000 dollar is opgehaald.