Postpakket voor 'boerderij aan einde van lange oprit' bereikt bestemming

Toen de een postsorteerder in het Nieuw-Zeelandse dorpje Cust een pakketje ontving met als adres 'een boerderij aan het einde van een lange oprit met koeien, tegenover het café van Cust of in de buurt ervan' had ze aanvankelijk geen flauw idee voor wie het bestemd was. Maar dankzij Facebook werd het mysterie al vrij snel opgelost.

Tammie McGrath is manager van het servicecentrum dat de post sorteert in Cust, een dorpje met 450 inwoners. Normaal gesproken stuurt ze post zonder duidelijk adres meteen terug naar de afzender, maar de vrouw besloot een uitzondering te maken en op zoek te gaan naar de mensen voor wie het bedoeld was. Naast de bizarre adresbeschrijving vermeldde het pakketje ook dat het voor ‘Kay en Philip’ was.

,,Ik kon zien dat het geschreven was door een ouder iemand en ik dacht: laat ik het nog een paar dagen houden voor ik het terugstuur en misschien kan ik vinden voor wie het is”, vertelde McGrath aan The Guardian Australia. Ze plaatste een foto van het pakketje op Facebook en vroeg de inwoners van Cust om hulp.

Enkele uren

De foto van het pakketje kwam onder ogen van Kay Worthington, die samen met haar man Philip op een boerderij nabij Cust woont. Ze nam meteen contact op met het postkantoor. ,,Ik verwachtte helemaal geen pakketje en toen ik hen belde had ik ook geen flauw benul van wie het kon zijn”, vertelt ze aan de New Zealand Herald. ,,Zodra de dame van het Cust Service Center me de naam (van de afzender, red.) gaf, kon ik de link leggen”, aldus Worthington.

Kay’s man Philip ging het pakje ophalen. ,,Een paar uur nadat ik het op Facebook had gepost, kwam een man binnen en hij zei: ‘ik denk dat dit pakketje voor ons is’”, vertelt McGrath. “Hij gaf me zijn gegevens en zei dat zijn naam Philip was. En hoewel hij niet tegenover een café woonde, woonde hij iets verderop de weg voorbij het café. Hij toonde me ook een kaart met een foto van zijn land met een veld met koeien.”

Handwerk

Meer dan 2.300 mensen hadden de Facebookoproep gedeeld. De dame die het pakketje had gestuurd was Irene Meekings, een vrouw in van de zeventig, die samen met haar schoondochter meerdere malen bij Kay en Philip had gegeten. Hoewel ze slechtziend is, houdt de dame van handwerk en ze stuurde als bedankje een pakket met zelfgemaakte theedoeken en een schort op.

,,Dit oude vrouwtje deed zoveel moeite om dit pakketje te versturen en ik ben bij dat we konden helpen om het op de juiste bestemming te krijgen”, vertelt McGrath.