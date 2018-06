Prutswerk tovert 500 jaar oud beeld van Sint Joris om in Disneyfiguur

,,De restauratie had voorgelegd moeten worden aan het stadsbestuur en had hun toestemming moeten krijgen’’, zegt burgemeester Koldo Leoz van San Miguel. Met zijn knalharde nieuwe kleuren, die zo uit een doos plakkaatverf lijken te komen, hebben de schutspatroon en zijn nobele ros nu veel weg van Walt Disneykarakters. Op internet wordt de draak gestoken met het gepruts en wordt het beeld vergeleken met Playmobilpoppetjes.



Spaanse conservators en restaurateurs noemen de mislukte restauratie een ‘pijnlijk gebrek aan vereiste kundigheid’. De kunsthistorici buigen zich nu over de redding van het eeuwenoude beeld en hopen dat het Disneyeffect weg valt te poetsen. Het debacle roept slechte herinneringen op aan eerder goedbedoeld gekladder. In 2012 viel de muurschildering Ecce Homo, in het eveneens Spaanse Borja, ten prooi aan onkunde. Na de restauratie zag de Heiland er uit als een aap.



Overigens heeft die amateuristische uitschieter het stadje én de destijds 80-jarige restaurateur geen windeieren gelegd. Cecilia Giménez is door wat omschreven wordt als ’de slechtste restauratie ter wereld’ een ware beroemdheid geworden. Kunstliefhebbers kwamen van heinde en ver naar Borja om de Ecce Homo, nu in een eigen museum, te kunnen zien. De Spaanse kreeg zelf duizenden volgers op Facebook en verkocht haar eigen werk voor goed geld via veilingsite Ebay.