Radeloze baasjes loven 4.000 dollar uit na diefstal van skateboardende bulldog

Filmpjes van Gus op zijn favoriete skateboard hebben een lokale beroemdheid van hem gemaakt. Het eerste videootje van de skatende bulldog is al ruim 200.000 keer bekeken. Door de diefstal van het aandoenlijke dier geniet hij nu landelijke bekendheid. Christina Kiger houdt een Facebookpagina bij over de zoektocht naar haar lieveling en menig nieuwszender berichtte over Gus’ verdwijning. Sindsdien regent het tips. Duizenden.



De tuin was een van Gus’ favoriete stekjes en doorgaans lag hij onder een boom of op de oprit van de woning te slapen. Weglopen deed hij nooit. Christina liet het dier om kwart voor vier ’s middags naar buiten en omstreeks half vijf kwam een van haar dochters binnen en riep: ‘Mam, Gussy is weg!’. Een buurvrouw had een onbekende auto gezien, die een aantal keren langs het huis van de Kigers was gereden en uiteindelijk gestopt.