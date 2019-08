Realityster probeert stewardess aan de schandpaal te nagelen, maar dat pakt verkeerd uit

,,Een muggenzifter die haar macht maar al te graag misbruikt.” Een Britse realityster is niet te spreken over de manier waarop een stewardess tijdens haar vlucht van Nice naar Londen enkele familieleden op hun plek zette.

Oorzaak van alle commotie was een tweejarig kind dat rechtop stond in zijn stoel. De werkneemster van easyJet dreigde met een boete als de ouders dat gedrag zouden blijven tolereren, Luisa Zissman vond die reactie overdreven. Na het zien van de beelden kozen veel mensen echter de kant van de stewardess.

Zissman werd in het Verenigd Koninkrijk bekend dankzij haar deelname aan The Apprentice, waarna ze verscheen in Celebrity Big Brother, Reality Bites en Sam Delaney's News Thing.

De realityster filmde een confrontatie waarbij een stewardess duidelijk de veiligheidsregels uitlegde. ,,Laat hem zitten. Rechtop staan mag enkel op de vloer”, zei ze. ,,Hij mag zijn zitje daarvoor niet gebruiken. Als je je kind niet in bedwang kan houden... Jij bent de volwassene, jij bent verantwoordelijk voor hem. Jij moet ervoor zorgen dat hij veilig is, ik moet zijn veiligheid kunnen garanderen.”

Zissman vond die reactie zwaar overdreven en dat maakte ze haar 500.000 volgers op Instagram dan ook duidelijk. ,,Hier is de muggenzifter van easyJet”, schreef ze naast het filmpje. ,,Echt zwak van haar. Voor alle duidelijkheid: de gordels hoefden op dat moment niet om. Die reactie was intimiderend en totaal buiten proportie. Dat jongetje stond op die stoel om de familieleden achter hem te kunnen zien. Hij was niet aan het huilen of kabaal aan het maken", aldus de televisiepersoonlijkheid. “Als ze zoiets tegen mij had durven zeggen, zou ik die honderd pond in haar smoel geramd hebben. Het was zogezegd bedoeld voor de veiligheid? Wat een onzin. Ze wilde haar macht kunnen misbruiken. Puur pestgedrag, meer niet.”

Reactie van easyJet

Stevige taal die nu zelfs bij haar eigen fans in het verkeerde keelgat schiet. ,,Mag je rechtop staan op een busstoel? Of in de auto? Ze maakte gewoon de regels duidelijk, in het belang van ieders veiligheid”, merkt iemand op.

In de reacties op Britse nieuwssites worden de pijlen nog meer op Zissman gericht. ,,Die stewardess staat compleet in haar recht. Wat een zielenpootje, die Zissman. Zij symboliseert perfect wat er mis is in deze maatschappij. Ouders moeten hun verantwoordelijkheid nemen en hun kinderen het onderscheid leren tussen wat goed en slecht is. Helaas gebeurt dat tegenwoordig niet meer.”