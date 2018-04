Rechters geven PETA veeg uit de pan om deal over Naruto's apenselfie

Dierenwelzijnsorganisatie PETA claimde dat niet Slater maar Naruto zelf de rechten op de ‘apenselfie’ had en stapte naar de rechter. Naruto’s portretrecht zou zijn geschonden. Slaters versie van het verhaal was dat Naruto in Indonesië zijn camera had gesnaaid en er wonderwel in was geslaagd een paar plaatjes te schieten. Zijn camera, zijn foto’s.



De rechter oordeelde in januari van 2016 al dat de fotogenieke aap geen persoon is en juridisch gezien niet in de positie verkeerd om zijn portretrecht op te eisen. Ook niet van de selfies die hij maakte. PETA ging in beroep tegen de uitspraak, maar Slater, die de foto’s van Naruto publiceerde in een boek, kwam PETA echter tegemoet. Er kwam een deal.