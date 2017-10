Reuzenpython bijt zich vast in onderarm koelbloedige beveiliger

Volgens Indonesische media blokkeerde de bijna 8 meter lange slang al geruime tijd de belangrijkste weg in het dorp. Daarop besloot beveiliger Robert Nababan in actie te komen. Hij probeerde het dier de doden maar de levensgevaarlijke python was hem net iets te snel af. De slang beet zich vast in zijn linkerarm, waardoor Nababan geen kant meer op kon. Uiteindelijk lukte het toegesnelde dorpelingen de man met messen uit de bek te bevrijden en de slang te doden.



De beveiliger moest direct naar een ziekenhuis in de omgeving worden gebracht, omdat hij ernstig gewond bleek. De politie van het Sumatraanse district Batang Gansal meldde later dat het maar een haar had gescheeld of de man had zijn onderarm moeten missen. ,,Hij ligt nog steeds in het hospitaal om te herstellen'', verklaarde een politiezegsman gisteren aan het internationale persbureau AFP. Volgens de politie had de beveiliger nooit alleen de strijd met het monster mogen aangaan. ,,Erg onverstandig om zoiets in je eentje te doen.''