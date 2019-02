Roekeloze dommigheid: Canadese vrouw (19) gooit stoelen van 45ste verdieping

,,Toen we wisten wie ze was, hebben rechercheurs haar benaderd en afspraken met haar gemaakt om zichzelf aan te geven’’, verduidelijkt agent Hopkinson. ,,We wilden haar de mogelijkheid geven eerst haar advocaat te spreken en daarna op eigen gelegenheid naar het bureau te komen.’’



Het mag een wonder heten dat er op straat niemand door de neerkomende stoel werd geraakt. ,,Omdat er niemand gewond is geraakt, hadden wij de mogelijkheid het op deze manier aan te pakken’’, aldus de politieman. ,,Dit is het beste voor iedereen, daarom hebben we het zo gedaan.’’



Volgens Hopkinson werd het appartement, van waaruit de stoelen werden gegooid, tijdelijk gehuurd. Het gooien noemt hij een ‘zeer roekeloze daad’. Zoia wordt beschuldigd van het in gevaar brengen van mensenlevens, het vernielen van andermans eigendom en het veroorzaken van overlast.