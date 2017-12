Soldaat verrast moeder tijdens kerst

Een militair in de Verenigde Staten heeft haar moeder op een bijzondere wijze verrast. Tijdens het uitpakken van de cadeautjes op kerstavond stond de militair al te wachten achter haar moeder. Pas toen ze haar cadeau, een spiegel, helemaal had uitgepakt zag ze ineens haar dochter. De video is inmiddels bijna 10 miljoen keer bekeken op Twitter.