Suïcidale Rus beroofde bank Spitsbergen om niet naar huis te hoeven

Als hij al het plan had om de spaarbank in Longyearbyen, de grootste plaats van de Noorse eilandengroep, te overvallen, was het niet erg doordacht. De Rus liep in december vorig jaar de bank binnen met een gehuurd geweer en eiste geld. In totaal nam hij zo'n 70.000 Noorse kronen mee. Omgerekend zo'n 7000 euro. Ontsnappen van Spitsbergen is echter onbegonnen werk.



Het eiland kent maar een paar kilometer weg. Boten leggen er ‘s winters niet aan en per dag vertrekken slechts twee vluchten van het eiland. Popov miste de eerste en werd opgepakt toen hij wilde inchecken voor de tweede. Bij gebrek aan een gevangenis op Spitsbergen werd de bankrover in een cel op het vasteland van Noorwegen gestopt, waar hij ook de resterende veertien maanden mag uitzitten.