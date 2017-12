Uit je dak! Dronken vrouw rijdt 25 kilometer met verkeersbord in auto

De politie van Hackensack in de Amerikaanse staat New Jersey zag iets vreemds, toen ze afgelopen zaterdag een auto op snelweg 46 in het oog kregen. Agenten volgden de 52-jarige bestuurster naar een parkeerplaats. De vrouw bleek beschonken en had geen flauw idee van het gevaarte dat uit het dak van haar voertuig stak.



,,Ze stopte omdat ze een vreemd geluid aan de onderkant van haar auto hoorde'', vertelt agent David Polanco. De metalen paal was slechts centimeters van haar hoofd verwijderd. ,,Toen ik haar daarop wees, zei ze 'Wauw, ik wist niet eens dat het er was'.'' Overal in en op de auto lag gebroken glas.



Volgens de politie is chauffeuse Maria Vazquez in Secaucus, zo’n 25 kilometer van Hackensack, tegen het bord aangereden. Het verkeersbord bleef de hele rit in de auto steken, meldt nieuwssite UPI.com. De politie hield de vrouw direct aan voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. ,,Zoiets als dit heb ik nog nooit gezien'', aldus Polenco.