Vader van verscheurde peuter: Courtney hing bloedend tussen kaken van luipaard

De familie zat 's avonds, omstreeks achten, in de tuin van hun woning in het nationale park toen het vreselijk misging. Vader Isaiah liep even naar binnen en liet zijn zoontje achter in de tuin. Hij beschrijft de ijselijke kreet die hij hoorde op het moment dat het luipaard in het duister toebeet. ,,Ik sloot de deur van de woning achter en hoorde plots geschreeuw buiten’’, vertelt de treurende vader. ,,Ik rende weer naar buiten om te zien wat er aan de hand was en zag hem in de muil van het roofdier.’’



Vermoedelijk is het de geur van vers vlees op de barbecue geweest dat het luipaard heeft aangetrokken. Toen het dier via een boom over het hek wist de komen, was de kleine Courtney een gemakkelijke prooi. ,,Ik had hem even achtergelaten om met de telefoon van zijn moeder te spelen’’, aldus Isaiah. De dreumes werd herhaaldelijk door de katachtige in nek en lichaam gebeten. Het roofdier probeerde het hevig bloedende jongetje over het hek te slepen, om hem in het donker te verslinden.