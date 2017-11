Valse zwerfkat in Japan beschuldigd van poging tot moord

Volgens de website Japan Times werd Mayuko Matsumoto gevonden door haar dochter. De bejaarde vrouw lag badend in het bloed in haar woning en vertoonde weinig tekenen van leven meer. De dochter sloeg direct groot alarm en belde de politie die de zaak inmiddels beschouwt als een officiële poging tot moord. Onderzoek heeft al aangetoond dat er geen sporen van braak zijn in en om het huis. En ook dat de wonden in het gezicht van de vrouw wel heel erg lijken op door een kat aangebrachte nagelkrassen.



De politie heeft ontdekt dat zich rond de woning van Mayuko Matsumoto veel agressieve zwerfkatten ophouden. Op een paar daarvan zijn sporen van iets wat lijkt op bloed aangetroffen. Onduidelijk is nog of het om bloed van het slachtoffer gaat. ,,Van één kat hebben we een dna-monster afgenomen om te checken of dat overeenkomt met erfelijk materiaal dat in de wonden van de vrouw is aangetroffen'', aldus de politie die verder geen mededelingen doet over de zaak die in Japan voorpaginanieuws is. Mocht een van de verdachte katten daadwerkelijk de dader zijn, dan wordt het dier hoe dan ook afgemaakt. De vrouw ligt nog in het ziekenhuis. Ze houdt hoe dan ook littekens over aan het geruchtmakende incident.