Vliegtuigspotter filmt horrorlanding op luchthaven Düsseldorf

Het toestel - één van de grootste vliegtuigen ter wereld - was afkomstig uit Dubai en leek aanvankelijk bij Düsseldorf geen last te hebben van het stormachtige weer. Maar boven de landingsbaan ging het afgelopen donderdag plotseling mis. Windvlagen van opzij kregen vat op het vliegtuig waardoor het scheef boven het asfalt kwam te hangen. Eenmaal op de grond begon het toestel, met aan boord 500 passagiers, te slingeren en slippen. ,,Ik heb duizenden zijwindlandingen gefilmd, maar dit was met voorsprong de extreemste ooit'', schrijft de spotter bij het filmpje dat in korte tijd al bijna 2 miljoen keer is bekeken op YouTube.