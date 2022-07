Vrouw doodgebeten door hond in Engeland, man zwaargewond

De man had ook verwondingen aan zijn andere hand, zijn buik en in zijn gezicht. Hij alarmeerde gisteravond rond 22.15 uur de politie. ,,Hij zei dat hij en een vrouw door een hond waren aangevallen”, meldt de politie.

De hond is in beslag genomen. Dat gold ook voor een andere hond op hetzelfde adres. De honden waren volgens de politie allebei van een ras waarvoor het niet verboden is om ze te houden. In Groot-Brittannië is het niet toegestaan pitbullterriërs, tosa’s, Argentijnse doggen en fila brasileiro’s te houden. Baasjes van alle andere rassen hebben een wettelijke verplichting om honden onder controle te houden. Het nalaten hiervan is een strafbaar feit.