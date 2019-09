Vrouw slikt verlovingsring in tijdens nachtmerrie: ‘Ik werd wakker met een lege vinger’

Een 29-jarige Amerikaanse vrouw die tijdens een angstaanjagende nachtmerrie droomde dat ze in een hogesnelheidstrein op advies van haar aanstaande haar verlovingsring moest inslikken om het sieraad te verstoppen voor overvallers, blijkt het juweel daadwerkelijk al slapende in haar mond te hebben gestopt. Toen Jenna Evans uit San Diego (Californië) wakker werd, ontdekte ze tot haar ontsteltenis een lege vinger.

Toen Evans zich realiseerde dat haar verlovingsring weg was, moest ze volgens eigen zeggen eerst anderhalf uur keihard lachen. Daarna ging ze met haar partner naar het ziekenhuis om te laten controleren of het kostbare kleinood in haar slokdarm, maag of darmen zou zitten. ,,Dat bleek zo te zijn”, schrijft de vrouw in een hilarische post op Facebook: een bericht dat in korte tijd maar liefst 54.000 keer werd gedeeld en voorzien van ruim 32.000 reacties.

In eerste instantie had Evans geen last van de ring, maar na de diagnose door artsen, kreeg ze pijn in haar borst en buik. ,,Toen werd besloten het juweel snel te verwijderen.” De vrouw werd onder narcose gebracht waarna specialisten met een kijkbuis (endoscopie) via haar mond naar binnengingen. Na een tijdje prutsen, lukte het de chirurg de ring met een tangetje te grijpen. ,,Toen ik wakker werd, zat de ring nog steeds niet om mijn vinger”, blikt de alweer herstelde patiënte terug. ,,Narcoses hebben op mij een raar effect. Ik was labiel en moest steeds janken. Ik dacht dat de ingreep mislukt was.”

Maar, zo stelt ze, het positieve gevoel kreeg weer snel de overhand toen haar man Bob aan haar bed verscheen en de ring om haar vinger schoof. Jenna Evans heeft haar toekomstige echtgenoot plechtig moeten beloven dat ze de ring niet nog eens op zal eten. Die garantie kon ze hem echter niet geven. ,,We hebben op Google gekeken hoe vaak het voorkomt dat volwassen in hun slaap iets opeten. Daaruit bleek dat zoiets eigenlijk alleen bij kinderen voorkomt.”

De vrouw zegt dat ze bijna dagelijks ‘realistisch lijkende dromen’ heeft. Om herhaling te voorkomen, heeft het ziekenhuis haar in contact gebracht met een slaapspecialist. Of dat zal helpen, zal moeten blijken. Na het incident heeft de aanstaande man van Evans verzekerd dat het huwelijk hoe dan ook doorgaat. ,,Met of zonder ring.” Evans schrijft overigens ook nog op Facebook dat ze tijdens de nachtmerrie een glas water leegdronk om de ring met forse edelsteen makkelijker door te kunnen slikken. ,,Ik moet dus heel even wakker zijn geweest. Maar vervolgens ben ik, nadat ik mijn ring in een soort sluimertoestand tussen slapen en ontwaken had ingeslikt, weer lekker doorgegaan met dromen.”

Volledig scherm Na de ingreep. © Facebook Jenna Evans