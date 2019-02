Wat zijn dit in vredesnaam voor bizarre wezentjes?

Volgens Clerke vond zijn moeder in totaal vier diertjes. Een daarvan zou nog hebben geleefd, getuige het trillende of kwispelende ‘staartje’ dat in het korte filmpje te zien is. Hij stelt dat zijn moeder de vondst ‘afschuwelijk vond en ongetwijfeld wekenlang nachtmerries zal hebben’.

Een definitieve uitleg is er nog niet. Biologen in Nieuw-Zeeland vermoeden dat het zeer waarschijnlijk een door een kat of ander dier aanvreten mot is. ,,De nachtvlinder is in vier stukken gebeten en de poten van het insect trillen nog na door stuiptrekkingen”, luidt de uitleg van een insectenexpert. Maar een andere deskundige beweert dat de staartjes maden zijn die pasgeboren ratjes of muizen aan het opeten zijn. Er is inmiddels ook een korte reactie van de universiteit van Auckland. Daarin wordt gesteld dat het filmpje mogelijk een hoax, oftewel nep, is. Tot op de dag van vandaag is de ware identiteit van de wezentjes nog door niemand officieel bevestigd.