'Zebrapony' trekt veel bekijks

Esther Stroot heeft zeker 2,5 uur gestoken in het scheren van de pony van haar dochter. ,,Het begon allemaal met de pony van haar broer, die een jachtlijn over zijn rug kreeg. Toen zei Marlou: 'Nu wil ik ook iets bijzonders'." Esther veranderde de 20-jarige pony daarop in een zebra. ,,Dankzij de rode gloed die tevoorschijn komt, heeft het een mooi effect. Ik heb een printje van een zebra aan de muur van de schuur gehangen en ben gaan scheren. De meeste tijd ging nog zitten in het nawerk, door er met een tondeuse mooie lijnen van te maken.''



En Lola onderging het allemaal gelaten. ,,Ja hoor, die blijft wel staan. Ze is 100 procent betrouwbaar.'' Esther werd verrast door de reacties die ze op haar creatie kreeg na publicatie een foto op Facebook. En dat aantal werd nog groter toen haar 9-jarige dochter, die lid is van de Heemruiters uit Mariënheem, afgelopen weekend besloot met Lola naar een fotoshoot bij de Welkoop in Raalte te gaan. ,,Daar kon je voor 10 euro met je huisdier op de foto. Zij is met de pony de winkel binnengegaan, samen met een vriendin. Dat heeft een mooie foto opgeleverd. En ook weer veel reacties.''



Het is nu niet zo dat Lola 'getekend is voor het leven', want het dier moet meestal drie keer per winter geschoren worden omdat de vacht groeit: ,,Dus ik denk dat het over een maand of twee niet meer te zien is.''