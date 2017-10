Zelfbruinende vrouw heeft na sporten logo Adidas op haar been

Verontrustende trend: oogboltattoo kan leiden tot blindheid

12:38 Het 24-jarige Canadese fotomodel Catt Gallinger is het slachtoffer geworden van een verontrustende tatoeagetrend. Ze liet op aandringen van een vriend met paarse inkt een afbeelding in het wit van haar oogbol tatoeëren, wat resulteerde in een ernstige ontsteking en mogelijk permanente blindheid.