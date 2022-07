Zwangere vrouw in Texas vecht verkeersboete aan: ‘mijn baby telt als passagier’

Een zwangere vrouw uit Texas is van plan een verkeersboete aan te vechten, die ze kreeg omdat ze op een rijstrook reed waarop enkel voertuigen met minstens twee inzittenden zijn toegestaan. De vrouw meent haar ongeboren kind telt als passagier. Ze verwijst daarbij naar de strenge abortuswetgeving in Texas, die een ongeboren kind 6 weken na de bevruchting als een individu beschouwt.

Brandy Bottone was 34 weken zwanger toen ze vorige maand in Plano, Texas werd tegengehouden door de politie, omdat ze gebruik maakte van de carpool-rijstrook.

Bottone vertelde aan een lokale nieuwszender dat de agent haar tegenhield en haar vroeg of ze alleen in de wagen zat. ,,Nee, we zijn met twee”, antwoordde ze. Waarop de agent vroeg waar haar passagier dan was. De zwangere vrouw wees naar haar buik en zei ‘hier', maar de agent accepteerde die uitleg niet. Een ongeboren kind telt niet als een passagier, antwoordde hij.

,,Met alles wat er aan de hand is, telt dit als een baby”, reageerde Bottone, verwijzend naar de discussie rondom abortuswetgeving die momenteel woedt in de VS.



Dubbele moraal

De strafwet van Texas definieert de term ‘individu’ immers als ‘een levend menselijk wezen, inclusief een ongeboren kind gedurende elk stadium van de zwangerschap, vanaf de bevruchting tot de geboorte’. De verkeerswet erkent een baby echter niet als een individu.

,,Ik vind het echt niet eerlijk dat één wet zegt dat het zus is en een andere wet zo”, aldus Bottone.

De agent argumenteerde dat de passagier zich niet in haar lichaam mocht bevinden en Bottone kreeg uiteindelijk een boete van 275 dollar (270 euro). Ze is van plan om de boete deze maand aan te vechten in de rechtbank.

Op 24 juni oordeelde het Amerikaanse het Hooggerechtshof dat de 50 staten in de VS afzonderlijk mogen bepalen of ze al dan niet abortus toestaan. In september 2021 stemde het Hooggerechtshof ook tegen het blokkeren van een zeer strenge abortuswet in Texas. De wet, de zogeheten Texas Heartbeat Act, verbiedt abortus zes weken na de bevruchting. Veel mensen weten dan nog niet dat ze zwanger zijn. Ook klopt het hart van een foetus nog niet met 6 weken. Critici noemen wetten zoals de maatregel in Texas dan ook onjuist en misleidend.