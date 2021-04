14 jaar cel voor doodslag na mislukte drugsdeal in Boxmeer

Zomaar even de winkel in? In Boxmeer kan het (maar niet verder vertellen)

3 april BOXMEER - Zomaar even winkelen, zonder afspraak? In Boxmeer kan het. Verschillende winkeliers in het centrum werken met het systeem van het ‘shoplicht': groen is kom maar binnen, rood is even wachten. Dat doen ze sinds een week, maar het is niet de bedoeling dat het te bekend wordt, zeggen ze. ,,Dit weet niemand.’’