16 jaar cel voor doden tonprater Frank Schrijen in Boxmeer: ‘Verdachte heeft hem aan een verschrikkelijke doodstrijd onderworpen’

De straf is hetzelfde als de eis. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 16 jaar cel tegen de asielzoeker uit Trinidad en Tobago. Volgens het OM heeft Carli A. de markante carnavalsartiest met opzet en ‘met grof geweld’ gedood. ,,Dit was bruut en gruwelijk,” aldus de officier van justitie.



Volgens de rechtbank wilde de verdachte het 56-jarige slachtoffer na een seksdate beroven. Volgens de rechters koos de verdachte het slachtoffer doelbewust uit na een eerdere seksdate in 2017.



,,Door zijn keel door te snijden en hem voor dood achter te laten in zijn eigen woning, is hij tot het uiterste gegaan om geld in handen te krijgen", aldus de rechtbank. ,,Al met al is een zeer lange celstraf van 16 jaar op zijn plaats.”