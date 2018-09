23 verwaarloosde en doorweekte honden in beslag genomen

Boek over honderd jaar industrie in Boxmeer

21 september BOXMEER - Honderd jaar industrie in Boxmeer, Mathieu Maassen (72) heeft er over geschreven in het boek ‘Met de toren in zicht’. De Boxmerenaar dook na zijn pensionering in de rijke historie van het leven en werken op het industriegebied Saxe Gotha.