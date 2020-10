300 kilo illegaal vuurwerk gevonden bij woning in Oeffelt: ‘Garage vol bommen, écht levensgevaarlijk’

Boxmeerse drummer debuteert met The Swim

22 september BOXMEER - De puf was er uit bij The Revolvers. De sixties-band met Dominique Maassen had nog maar weinig optredens en het bandgevoel was weg. Vaarwel The Revolvers. Hallo The Swim. Maassen debuteert zaterdag met zijn nieuwe band in Riche, in zijn woonplaats Boxmeer. Ook de lokale band Bluescure treedt op. Riche is uitverkocht.