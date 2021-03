31-jarige mishandelde jong meisje op toilet bij ijsbaan Boxmeer, maar weet er niks meer van: ‘Was dronken’

Voorlopig geen terras voor De Dom: ‘Ze zijn begonnen met de opknap van het plein’

11 maart CUIJK - Een mooi vooruitzicht, wellicht mogen straks na alle corona-ellende de terrassen weer open. Maar voor Carla Verrips (55) van De Dom in Cuijk is het voorlopig nog een schrikbeeld. Want waar haar terras aan het Louis Jansenplein in Cuijk zou moeten komen, is het nu nog een grote zandbak en rijden de bulldozers af en aan.