38-jarige man uit Maashees aangehouden na dodelijke caravanbrand

Aanbieden van tuinafval wordt weer gratis in het Land van Cuijk

24 mei HAPS - Het aanbieden van tuinafval bij de milieustraten wordt vanaf 1 augustus weer gratis. Dat zei wethouder Marius Tielemans deze week na afloop van de gemeenteraadsvergadering in Boekel. Daarmee moet een eind komen aan het dumpen van het groenafval in de natuurgebieden. Want dat is precies de reden waarom de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) Land van Cuijk en Boekel - de overkoepelende club die voor de gemeenten de afvalinzameling regelt - hiertoe besluit.