A73 zorgt woensdag voor grote vertraging; twee ongelukken en een defecte vrachtwagen

Verderop op de A73, bij Wijchen, is woensdagmiddag nóg een ongeluk gebeurd. Richting Nijmegen is een vrachtwagen van de weg geraakt en tegen een vangrail gebotst. De vangrail is over 75 meter beschadigd geraakt. Eén rijstrook is afgesloten. Inmiddels is er een blokkade op de weg geplaatst omdat veel automobilisten het rode kruis zouden hebben genegeerd.