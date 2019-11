A77 richting Duitsland weer open na eerder ongeluk met vijf auto’s

Meer dan 1100 hennepplan­ten en 20 kratten gedroogde wiet gevonden in pand in Vor­tum-Mul­lem

10:54 VORTUM-MULLEM - In een pand aan de Langstraat in Vortum-Mullem is donderdag door de politie een hennepdrogerij aangetroffen. In het gebouw zouden 1123 planten zijn gevonden. Ook stonden er nog twintig kratten vol met reeds gedroogde hennep.