Acteur Mike Weerts doet oproep aan Rutte: ‘Komt er een Brabants kwartierke bij de avondklok?’

‘Wellicht haalt het de Kamer’

De oproep van Weerts blijkt een schot in de roos. In een vervolgvideo laat de acteur weten dat zijn video heel Nederland rondgaat. ‘Wellicht haalt het de Kamer en krijgen we in Brabant een kwartierke speling. Zou mooi zijn. Misschien moet ik eens vaker met Mark kletsen', schrijft hij daarbij.



Overigens is de kans groot dat Brabanders niet hoeven te vrezen om al beboet te worden als ze om 20.35 uur over straat lopen. Waarschijnlijk gaat de avondklok namelijk pas om 21.00 uur in. De Tweede Kamer gaat akkoord met een avondklok, maar dan een halfuur later dan gepland. In de tweede ronde van het coronadebat komt daarover een breed gesteunde motie op tafel te liggen.