Afgewezen worden door school stort jongeren in de ellende: ‘Ik had er geen zin meer in’

Zo ver is het nu gekomen. Al het pesten, de vele wisselingen van scholen, zijn spraakproblemen, autisme en die ellendige dyslexie hebben de 14-jarige Kevin Koch uit Boxmeer in zo'n donker isolement gedrukt dat hij het leven niet meer ziet zitten.



,,Ik was vooral op mijn kamertje. Ik gamede en verder deed ik niet veel, want ik had verder niks. In Boxmeer was ik zo weinig op school geweest, dat ik er geen vrienden had. Ik was niet op zoek om dood te gaan, maar ik had er ook geen zin meer in.”