Agenten vinden zestien zakjes wiet, mes en 2422 euro bij een controle van autobestuurder in Boxmeer

Nood is hoog: rivalise­ren­de hockey­clubs Civicum en Boxmeer combineren jongens­team

Niet in het vertrouwde rode shirt van Civicum, en ook niet in het groen-zwart van Boxmeer. Maar in het lichtblauw. Het is zaterdagmiddag in Cuijk even wennen bij de thuiswedstrijd van de C1 tegen de jeugd van Gemert. Want het zijn wel degelijk jongens van Civicum én Boxmeer die aan het hockeyen zijn.

23 november