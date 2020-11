Agressieve asielzoeker van Overloon naar speciaal azc

VIDEO Nieuwbouw St Anna in de geest van Julie Postel: hier worden straks bejaarden met dementie verpleegd

17 november BOXMEER - In 2023 moet de nieuwbouw van het verpleeghuis Sint Anna in Boxmeer klaar zijn. Voor de zuster van Julie Postel is dan de cirkel rond. Toen pastoor Wellesen in 1886, karmeliet in Boxmeer, een brief schreef aan de Algemene Overste in Frankrijk van de congregatie van Julie Postel, had hij niet kunnen bevroeden dat bijna 135 jaar later, de cirkel in Boxmeer rond zou zijn.