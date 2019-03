Ah nee hè! moet ik vroeg op, houden de buren een tuinfeestje? Hier lees je wat te doen

Want de temperatuur hoeft maar een paar graden omhoog te gaan en de ramen gaan open. Er worden feestjes gegeven - want dat doe je in de lente - waarbij de geluidsinstallatie nogal eens te hard staat.



De politie in Boxmeer meldde vorig weekend op Facebook dat er nu al weer meer meldingen van geluidsoverlast binnenkomen. Standaard, deze tijd van het jaar. Al had het deze keer niet per se met de naderende lente te maken. ,,In de carnavalsweek zorgden de wagens van jeugdgroepen voor lawaai", zegt een woordvoerder van de politie. ,,Na de optochten trokken ze de wijk in om thuis nog een feestje te vieren.”