Amerikaanse oorlogsveteraan komt tot leven in het donker in Overloon

OVERLOON - Het Oorlogsmuseum in Overloon vormde zes avonden lang het decor van het verhaal van paratrooper Vincent J. Speranza. Zaterdag was de laatste, uitverkochte avond.

Oorlogsmuseum Overloon was zes dagen lang een soort monument voor de Amerikaan Vincent J. Speranza. Door middel van films, geluidsfragmenten, verhalen bij het vuur, uitleg over materieel en uitrusting én een maaltijd, kregen bezoekers een levensechte indruk van de avonturen van deze veteraan in het ‘Museum in het Donker’.

,,Het is een verhaal dat zeker niet alleen bol staat van ellende, spanning en gevaar. Dat is er zo mooi aan”, vertelt medewerker Janneke Kennis op de laatste avond. ,,Speranza beschrijft in zijn boek Nuts ook komische situaties. Deze komen eveneens aan bod in het ‘Museum in het Donker’.”

Bolognesesaus

De nu 93-jarige Speranza bezocht zelf het oorlogsmuseum en gaf regie-aanwijzingen voor het programma. Kennis: ,,Hij hield zelfs in de gaten of we de bolognesesaus wel volgens het recept van zijn moeder klaarmaakten. Ik heb nog regelmatig contact met hem. Hij is zeer actief en houdt zelfs een Facebookpagina bij.”