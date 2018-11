Anne uit Boxmeer wil theater voor gehandicapte dochters: ‘Normale voorstelling al snel te druk’

File op A73 bij Cuijk na botsing twee vrachtwa­gens lost langzaam op

2 november CUIJK - Op de A73 bij Cuijk is aan het begin van de avondspits in beide richtingen een forse file ontstaan door een ongeval tussen twee vrachtwagens. Een van de twee vrachtwagens stond met pech op de vluchtstrook. De chauffeur van de andere, kleinere vrachtwagen schatte dat niet goed in en reed tegen de stilstaande vrachtwagen aan.