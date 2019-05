Apothekers regio: vaker last van scheldpartijen

Erna Mombarg is eigenaresse van de apotheek aan de Beugenseweg. ,,We kunnen er niet meer omheen, het gaat gewoon elke dag mis. Het is de laatste drie jaar echt uit de hand aan het lopen. Door een tekort aan grondstoffen hebben wij per jaar tot wel achthonderd artikelen op enig moment niet op voorraad. Dat is op een assortiment van tweeduizend artikelen ontzettend veel. Daarom moeten wij klanten vaak teleurstellen.’’



,,Ik heb begrip voor die teleurstelling, want het is ook een vervelende situatie. De eerste reactie van mensen is vaak dat het onze schuld is, maar wij kunnen hier niks aan doen. Dan gaan ze schelden. Ik heb zelfs meegemaakt dat ze begonnen met het gooien van spullen. Dat doet wat met je.”