Artsen zonder Grenzen dreigt met rechtszaak tegen speeltuin in Overloon

Deskundige buigt zich over aantal wethouders Boxmeer

7 mei BOXMEER - Een onafhankelijke deskundige is aan het onderzoeken of Boxmeer de komende jaren toe kan met drie wethouders of dat er eentje bij moet komen. Daarvoor wordt het coalitieprogramma, dat in concept klaarligt, doorgelicht. Een onafhankelijke mening is nodig, omdat de partijen CDA, LOF en VDB/LO er onderling niet uitkomen.