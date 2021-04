Asielzoeker bij inbraak in Overloon betrapt door 76-jarige, slaat slachtoffer terwijl hij op hem zit: twee jaar celstraf geëist voor mishandeling

IC’s willen geen discussie over versoepe­ling: ‘Maar schrik niet als er straks geen plek is in ziekenhui­zen’

25 april BOXMEER - De intensivisten die dit weekeinde in een brandbrief hun beklag doen over de situatie op de intensive cares, willen vooral aan iedereen duidelijk maken hoe hoog de nood is. ,,We willen niet de discussie over de versoepelingen voeren, maar vooral dat mensen straks niet schrikken als heel het land in code zwart terecht komt.’’