Asielzoeker verdacht van moord op Boxmeerse tonprater Frank Schrijen

BOXMEER/ECHT - De 56-jarige tonprater Frank Schrijen uit Boxmeer is vermoedelijk vermoord door een asielzoeker. De 26-jarige verdachte, die sinds dinsdag vastzit , is een bewoner van het azc in Echt.

Dat blijkt uit onderzoek van De Gelderlander en De Limburger. De politie kan de achtergrond van de verdachte niet officieel bevestigen.

De 26-jarige verdachte is afkomstig uit Trinidad en Tobago. Hij werd dinsdagmiddag aangehouden in een woning in Gilze waar hij op dat moment verbleef. De man staat ingeschreven bij het azc in Echt.

Veel seksuele contacten

Frank Schrijen werd zondagavond 1 maart dood in zijn bovenwoning in het centrum van Boxmeer gevonden. Hij bleek met geweld van het leven te zijn beroofd. Van het slachtoffer was bekend dat hij veel wisselende seksuele contacten had met andere mannen. Schrijen nodigde geregeld jonge mannen bij hem thuis uit.

De politie doet nog onderzoek naar het exacte motief voor de moord. De verdachte wordt daarover door het rechercheteam gehoord.

De familie Schrijen toonde zich opgelucht over de aanhouding. Zij stellen niets te weten over de achtergrond van de verdachte. De moord schokte Boxmeer. Schrijen gold als een grootheid in de carnavalswereld.

Hij was op pronkzittingen en bonte avonden een graag geziene artiest. Schrijen is woensdagmiddag in besloten kring begraven. Afgelopen zondag bewezen dorpsgenoten, vrienden, kennissen en fans hem de laatste eer in de sporthal.

Volledig scherm Het politieonderzoek in de woning. © Tom Hessels

Veilig land

Of de gearresteerde man hier kans maakte op asiel is niet bekend. Sinds april 2017 geldt Trinidad en Tobago voor als een veilig herkomstland.