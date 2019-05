‘Asielzoekerscentrum Overloon moet op slot’

Werkstraf man uit Boekel voor agressie tegen Boxmeerse vriendin

9 mei DEN BOSCH/ BOXMEER - Een 30-jarige man uit Boekel sloeg in maart 2019 zijn vriendin in Boxmeer meerdere malen ‘met gebalde vuist’ in het gezicht en reed met zijn scooter tegen haar aan. Hij kreeg daarvoor van de politierechter in Den Bosch een werkstraf van 60 uur, waarvan 20 uur voorwaardelijk.