Asielzoekerscentrum Overloon sluit definitief na geweld en overlast

Moet het asielzoe­kers­cen­trum in Overloon open blijven? De voors en tegens op een rijtje

30 juni De Boxmeerse politiek discussieert donderdag over de toekomst van het asielzoekerscentrum in Overloon. Sluiting dreigt. De criminaliteit in het dorp is de afgelopen jaren toegenomen en met de beschuldigende vinger wordt naar het azc gewezen. Veel inwoners zijn de overlast in de vorm van diefstallen, geweld en intimidaties zat. Moet het asielzoekerscentrum openblijven?